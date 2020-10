Stiri pe aceeasi tema

- Antoine Griezmann (29 de ani), autorul primului gol in meciul de la Zagreb (caștigat de Franța, 2-1 cu Croația) l-a „ințepat” pe Ronald Koeman (57), antrenorul Barcelonei: „Aici ma bucur de increderea deplina a selecționerului și a colegilor și am profitat”. Franța a depașit finalista ultimului Mondial…

- Un atac cu arma alba a avut loc vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei de satira Charlie Hebdo, care a fost tinta unui atentat in ianuarie 2015, relateaza AFP, Reuters si dpa. Mai multe persoane au fost ranite in acest atac cu maceta ale carui circumstante nu sunt clare inca. O sursa…

- Frank de Boer este favorit pentru postul de selectioner al nationalei de fotbal a Olandei in locul lui Ronald Koeman, care a preluat banca tehnica a echipei FC Barcelona, scrie Reuters. Un contract pana dupa CM 2022 din Qatar se asteapta sa fie semnat in scurt timp astfel incat De Boer…

- ​Frank de Boer va fi numit la conducerea tehnica a echipei nationale a Olandei, el urmând a semna un contract valabil pâna în vara anului 2022, informeaza lequipe.fr, care citeaza De Telegraaf.În vârsta de 50 de ani, De Boer a mai antrenat formatiile Ajax Amsterdam,…

- Kylian Mbappe, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost testat pozitiv la Covid-19 si nu va juca pentru nationala de fotbal a Frantei, campioana mondiala, in meciul de marti cu Croatia, care va avea loc la Saint-Denis, in Liga Natiunilor, a anuntat, luni, echipa Frantei, citata de AFP.…

- Paul Pogba (27 de ani, mijlocaș central), starul lui Manchester United, a fost testat pozitiv la coronavirus. Pogba era convocat de selecționerul Didier Deschamps pentru meciurile naționalei Franței cu Suedia (5 septembrie) și Croația (8 septembrie) din Liga Națiunilor, insa fotbalistul a fost imediat…

- Clubul italian de fotbal Cagliari l-a numit luni pe Eusebio Di Francesco in postul de antrenor principal, dupa ce a decis sa nu ii prelungeasca contractul lui Walter Zenga, fostul tehnician al echipelor FC National, Steaua si Dinamo Bucuresti, informeaza Reuters. Di Francesco, in varsta de 50 ani, a…

- Varianta surpriza la Barcelona, dezvaluita de L'Equipe. Secretarul tehnic Eric Abidal (40 de ani) il propune ca succesor al lui Quique Setien (61) pe cel care n-a mai antrenat pe nimeni de patru ani: Laurent Blanc (54). Zilele lui Quique Setien pe banca Barcelonei sunt numarate, dupa ce a pierdut lupta…