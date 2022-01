Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul italian Nicolo Napoli a semnat contractul cu FC U Craiova, a anuntat, marti, gruparea olteana, intr-un scurt comunicat. "Tehnicianul italian, in varsta de 59 ani, a semnat un contract cu gruparea alb-albastra pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-si prelungi intelegerea pentru inca…

- FC U Craiova 1948 are programate doua partide de verificare in ianuarie, in perspectiva partii a doua a Ligii 1. Gruparea olteana va juca pe 10 ianuarie cu CS Mioveni, iar pe 15 ianuarie in compania formației de liga secunda CSC 1599 Selimbar. Orele de disputare ale acestor partide de verificare vor…

- Clubul de fotbal FC U Craiova 1948 s-a desparțit de antrenorul principal Eugen Trica, a anuntat nou-promomvata, sambata, pe pagina sa de Facebook.Vineri, FC U Craiova 1948, a pierdut meciul disputat pe teren propriu, scor 1-2 cu Academica Clinceni, in etapa a 19-a a Ligii I. Eugen Trica semnase contractul…

