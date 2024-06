Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a anunțat ca este in discuții avansate cu actualul antrenor, Bogdan Andone, pentru prelungirea contractului Valeriu Iftime vrea neaparat sa-l țina pe antrenorul care i-a salvat miraculos echipa de la retrogradare. Patronul i-a oferit lui Bogdan Andone…

- Sepsi a pierdut la Cluj aproape la ultima faza a meciului. Mai erau 15 secunde pana cand Marcel Birsan ar fi trebuit sa fluiere incheierea partidei și deși a jucat o repriza intreaga in doar noua oameni echipa lui Bernd Storck a rezistat eroic. A venit insa acel gol care a naruit tot efortul, inscris…

- Antrenorul lui FC Botoșani, Bogdan Andone, va sta doua etape și va trebui sa plateasca o amenda de 6.500 de lei. Bogdan Andone a fost un car de nervi in debutul partidei cu Dinamo (2-1). Iar in minutul 30, antrenorul Botoșaniului s-a vazut eliminat de „centralul” George Gaman, pentru ca a protestat…

- Bogdan Andone (49 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a avut o criza de nervi in prima repriza a meciului cu Dinamo, din runda cu numarul #6 al play-out-ului din Superliga. Bogdan Andone a fost un car de nervi in primele minute ale partidei. ...

- Marius Șumudica, antrenor dorit in trecut de Adrian Mititelu la FCU Craiova, l-a criticat pe William Baeten (27 de ani), mijlocașul dreapta al oltenilor care l-a impresionat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB are un nou preferat din Superliga. A declarat ca William Baeten i-a atras atenția, dupa ce…

- Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, e hotarat sa continue și din sezonul viitor la echipa lui, mai ales ca va avea drept de promovare in Superliga. Dupa ce a uimit in acest sezon, calificand Corvinul in finala Cupei, Florin Maxim spune ca ar prefera ca in sezonul viitor sa continue la hunedoreni,…

- Louis Munteanu (21 de ani), varful celor de la Farul Constanța a semnat una dintre cele mai mari ratari din acest sezon in partida dintre Sepsi și Farul Constanța, din etapa #3 a play-off-ului Superligii. In minutul 78, la scorul de 1-1, atacantul Fiorentinei, imprumutat de Farul, a ratat o ocazie rarisima,…