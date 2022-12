Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit, imediat dupa victoria roș-albaștrilor cu FC Botoșani, scor 3-2, despre situația de pe banca tehnica a vicecampioanei. Chestionat pe marginea acestei probleme, patronul roș-albaștrilor a reacționat: „De ce-l mai intrebați pe Leo Strizu, nu știți cine…

- Harlem Gnohere (34 de ani), fostul atacant de la FCSB, a anunțat ca va fi prezent la meciul cu Anderlecht, din grupele Conference League. Anderlecht - FCSB se joaca joi, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena Francezul, care a evoluat ultima data la Mouscron, in Belgia,…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a declarat dupa victoria obținuta de jucatorii sai in meciul cu Universitatea Cluj, 2-1, ca partida trebuia oprita din cauza injuriilor adresate catre acesta. ”Sunt multumit de rezultat, dar jocul a suferit. Insa derbiurile nu se joaca, ele se castiga! La 2-0 mi-a…

- V-am informat ca astazi, 23 octombrie, in etapa a 15-a a Superligii, CS Mioveni joaca, pe teren propriu, de la ora 13.30, cu FC Botoșani. E un meci foarte dificil, echipa argeșeana trece printr-o criza care pare ca nu se mai sfarșește, drept care i-am solicitat din nou un punct de vedere primarului…

- Fostul portar al echipei Manchester United, Peter Schmeichel, s-a declarat dezamagit de comportamentul lui Cristiano Ronaldo in victoria cu 2-0 impotriva celor de la Tottenham si considera ca portughezul a devenit o distragere a atentiei pe Old Trafford. Ronaldo a intrat in tunelul catre banca de rezerve…

- Lucian Goian, fost fundaș la CFR Cluj, a vorbit la GSP Live despre victoria ardelenilor cu Slavia Praga, scor 2-0, in grupele Conference League. Goian a ramas impresionat de tactica lui Dan Petrescu și de spiritul de sacrificiu al celor de la CFR atunci cand Slavia se afla in atac. Lucian Goian, la…

- Basarab Panduru s-a declarat nemulțumit de prestația celor doua formații, dupa CFR Cluj – Petrolul 1-0. CFR Cluj a invins-o pe greu pe nou promovata, cu un gol marcat in minutul 90+1, la capatul unui meci lipsit de spectaculozitate. Basarab Panduru, dupa CFR Cluj – Petrolul: „E meciul pe care-l vrea…

- Marius Maldarașanu (47 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a dezvaluit ca a fost cautat de o echipa din Liga 1 dupa rezultatele excelente pe care le-a inregistrat cu sibienii de la promovare. Revelația sezonului in campionat, Maldarașanu e neinvins in cariera de antrenor in Liga 1. Invitat…