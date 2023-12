Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul lui FCSB, a analizat infrangerea cu Oțelul, 0-2. Cipriotul nu și-a menajat jucatorii, afirmand ca „astazi nu ne-am prezentat la meci”. FCSB avea șansa de a se distanța la 8 puncte de CSU Craiova și CFR Cluj, dar a pierdut surprinzator pe teren propriu, 0-2…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a declarat pentru ziarul Tuttosport ca va sustine din tribune Ucraina la meciul cu Italia, programat luni (astazi) in orasul german Leverkusen, in ultima etapa a fazei grupelor in preliminariile EURO 2024 la fotbal, relateaza site-ul TuttoMercatoWeb, potrivit Agerpres.Tehnicianul…

- Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB, a prefațat, intr-o conferința de presa desfașurata azi la baza din Berceni, partida cu FC Voluntari, programata duminica, pe Arena Naționala. Tehnicianul cipriot a adus ultimele informații din tabara roș-albastra. FCSB - FC Voluntari e programat duminica,…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, miercuri, ca formatia sa are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un restart dupa evolutiile slabe din ultima perioada.„Este un joc foarte important, pentru ca venim dupa o serie de…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, marti, ca formatia sa are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un „restart” dupa evolutiile slabe din ultima perioada.

- Elias Charalambous, mesaj pentru jucatori dupa FCSB – U Cluj 2-2. Tehnicianul vicecampioanei a tras un semnal de alarma dupa partida de pe Arena Naționala. Partida dintre FCSB și U Cluj a inchis etapa a 11-a din Liga 1. Meciul de pe Arena Naționala a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous,…

- Ioan Ovidiu Sabau a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Dan Nistor si Alex Chipciu, dupa ce U Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Antrenorul clujenilor a declarat ca cei doi jucatori pot decide un meci, daca sunt in forma maxima. Ioan Oivdiu Sabau a declarat ca echipa sa a prestat…

- Antrenorul principal al clubului de fotbal Sheriff din Tiraspol, Roberto Bordin, a recunoscut ca echipa va avea un meci dificil cu italienii de la Roma in Europa League, iar staff-ul tehnic inca se gindește la planul pentru urmatorul meci. El a spus despre aceasta raspunzind la intrebarile jurnaliștilor…