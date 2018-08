Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul unei echipe bulgare de fotbal de liga a doua Atanas Giambazki risca sanctiuni drastice dupa ce a lovit doi arbitri la finalul meciului pierdut sambata pe teren propriu de echipa sa, Kariana Edren, 1-2 cu Strumska Slava, informeaza Reuters. Federatia bulgara de fotbal va analiza incidentul…

- Fiul premierului Viorica Dancila s-a angajat la stat. Victor Florin Dancila este consilier la Curtea de Conturi, potrivit declarației de avere publicata pe site-ul instituției. Și soția sa, Dancila Elena, lucreaza tot intr-o instituție de stat, la Primaria Sectorului 5 din Capitala. Fiul premierului…

- Cei doi suspecti sunt frati si au revenit de curand din strainatate. Unul dintre barbatii suspectați de crimele de la fabrica de ciment, spune ca este nevinovat. „Eu sunt nevinovat! Eu am fost un baiat cuminte. Și anul trecut am fost tot suspecți, ca am stat cu frate-meu aici. Eu nu prea cred.…

- Universul rasplatește eforturile, nu scuzele. Este deviza Gabrielei Moise, o tanara de 23 de ani, aparent firava, insa care in scurt timp va ajunge sa imbrace haina de jandarm și sa ia parte la acțiuni in strada, alaturi de colegii ei mai vechi in breasla. Originara din Buzau, Gabriela este absolventa…

- Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți in dosarul morții paznicilor din Capitala, respingand propunerea de arestare preventiva a procurorilor. Inițial, cei doi barbati au fost reținuți pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de…

- Cladirea, in subsolul careia s-au descoperit cele doua cadavre, este, de fapt, o hala dezafectata in care au fost aruncate folii de plastic, pet-uri si resturi de materiale de constructii. Trupurile neinsufletite erau la mica distanta unul de celalalt, iar pe fetele paznicilor nu erau, la o prima…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a dosarului Belina, in care este cercetata Sevil Shhaideh, cauza urmand sa fie judecata de Tribunalul București. In prezent, fostul ministru este consilier in Guvernul Dancila.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de…

- Peste 50 de reprezentații de teatru pentru copii vor avea loc, timp de 30 de zile, pe scena din zona centrala a Parcului Lumea Copiilor din Capitala, in cadrul proiectului „Teatru, strada și copil” realizat in perioada 23 iunie - 22 iulie de Teatrul Itinerant Țandarica, in parteneriat cu Primaria…