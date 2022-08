Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca inspiratia si norocul vor decide calificarea in partida cu Sahtior Soligorsk din mansa secunda a turului 3 preliminar al Conference League.

Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Sahtior Soligorsk, din mansa secunda a turului 3 preliminar al Conference League, ca formatia sa trebuie sa revina la nivelul aratat in ultimii ani in cupele europene.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa pleaca in meciul retur cu Zaria Lugansk din Conference League cu sansa a doua dupa infrangerea din prima mansa, dar a precizat ca oarecum echilibreaza balanta faptul…

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat dupa remiza, 0-0, cu Sahtior Soligorsk, din prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League, ca adversarii au prima sansa la calificare in partida retur deoarece federatia din Belarus le amana meciul de campionat si vor…

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, crede ca victoria echipei sale in meciul cu Inter Escaldes, scor 3-0, putea fi mai categorica, iar arbitrul a prins o zi proasta. Petrescu acuza si faptul ca la Craiova, in campionat, se va juca intr-o zi caniculara.

Liga Profesionista de Fotbal anunța modificari de program pentru etapa a 2-a a Superligii, cauzate de programarile echipei CFR Cluj in Conference League, anunța mediafac.

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca formatia sa nu isi permite sa piarda Supercupa, programata sambata, impotriva detinatoarei Cupei Romaniei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.