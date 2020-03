Stiri pe aceeasi tema

- Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anuntat, joi seara, clubul londonez, potrivit news.ro."Este foarte greu, dar am facut testul dupa ce m-am simtit rau. Voi reveni la munca imediat ce mi se va permite", a declarat Arteta, in varsta de 37 de ani.…

- Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal Londra, a fost confirmat cu coronavirus. Toți jucatorii echipei au fost nevoiți sa se autoizoleze. Confirmarea ca Mikel Arteta are coronavirus a venit chiar din partea clubului Arsenal, care a dat publicitații un comunicat. Articolul continua dupa recomandari…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, spaniolul Mikel Arteta, a fost testat pozitiv la coronavirus si plasat in izolare, a anuntat joi seara un comunicat al clubului, al carui meci din Premier League cu Brighton, programat sambata, a fost amanat, relateaza AFP. ''Salariatii lui…

- Antrenorul portughez al echipei Tottenham, Jose Mourinho, a dat vina pentru eliminarea formatiei sale din Liga Campionilor pe numeroasele absente din lot. El a spus ca toti jucatorii de rezerva ai formatiei RB Leipzig ar fi avut loc in primul 11 al echipei sale, potrivit news.ro."Echipa mai…

- Purtatorul de cuvant Matteo Bruni a declarat ca acest caz a fost descoperit joi, iar functionarea clinicilor care acorda servicii medico-sanitare ambulatorii a fost suspendata pentru efectuarea operatiunilor de dezinfectare. Bruni a adaugat ca serviciile de urgenta isi vor desfasura in continuare activitatea,…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…

- Vești proaste aduse de reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Astazi a fost confirmat cel de-al doilea caz de coronavirus din județul Timiș, al patrulea din țara. In total, in cursul zilei de astazi, au fost analizate probele a zece persoane, pentru a se stabili daca…