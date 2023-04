Stiri pe aceeasi tema

- MM Stoica, managerul de la FCSB, a laudat-o pe Petrolul, dupa victoria prahovenilor cu CS Mioveni, scor 2-0. Petrolul e pe primul loc in play-out, dupa 3 victorii din 3 meciuri. MM Stoica considera ca echipa din Ploiești este „o surpriza colosala” MM Stoica: „Petrolul este o surpriza colosala” „Pentru…

- Viorel Moldovan (50 de ani), fostul atacant al echipei naționale, este de parere ca CS Mioveni și FC Argeș vor retrograda la finalul sezonului. CS Mioveni a pierdut impotriva Chindiei Targoviște, scor 0-1, și a ramas cu 11 puncte, 6 sub al doilea loc de baraj, ocupat de UTA. FC Argeș este penultima…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova 1948, ar fi gasit antrenorul pe care ar vrea sa-l instaleze la vara pe banca gruparii din Banie. Gazeta Sporturilor anunța in exclusivitate faptul ca Mititelu vrea sa-l dea afara pe Nicolo Napoli (61 de ani) și sa-l inlocuiasca pe italian cu Nicolae…

- Nicolae Dica (42 de ani), in prezent antrenorul celor de la CS Mioveni, i-a raspuns lui Mihai Pintilii (38), succesorul lui de la FCSB, care a spus, eronat, ca a preluat echipa de pe locul 14. „Situația, rezultatele au facut in așa fel incat sa raman eu antrenor. Probabil era și greu sa vina acum cineva…

- Viorel Moldovan a comentat imaginile in care Constantin Budescu (34 de ani) apare cu kilograme in plus la Petrolul - CSU Craiova 0-1. Duminica, dupa Petrolul - CSU Craiova 0-1, kilogramele in plus ale lui Constantin Budescu au ieșit la iveala, ceea ce a atras o reacție categorica din partea comentatorului…

- Antrenorul FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat ca echipa sa dorește sa caștige meciul din deplasare cu CS Mioveni. „Ne asteapta un meci dificil pentru ca Mioveni joaca un fotbal bun, un fotbal diferit odata cu venirea lui Dica (n.r. – antrenorul Nicolae Dica). Noi suntem dornici sa ne intoarcem la parcursul…

- Despre victoria cu Petrolul, scor 1-0, din ultima etapa, despre șansele de salvare de la retrogradare, despre atmosfera de la echipa sub comanda lui Nicolae Dica și despre transferuri am vorbit cu atacantul Bogdan Rusu și cu managerul sportiv Bogdan Stoica de la CS Mioveni. ”A fost pentru mine o revenire…

- Nicolae Dica a fost instalat pe banca tehnica a echipei CS Mioveni. Antrenorul spera ca formația argeșeana va fi surpriza placuta a campionatului. “Stiu ca ma asteapta o perioada foarte dificila, dar sunt pregatit. Ma bucur ca cei din conducere s-au gandit la mine. Am avut rabdare sa ma astepte, pentru…