„Antrenorul de genii”, prins în flagrant în timp ce viola un copil de 14 ani Un barbat cunoscut pentru ca descoperea și pregatea copiii cu abilitați speciale a fost prins in flagrant, in timp ce intreținea relații sexuale cu un minor, intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. „Astazi, 20 iulie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 26 Poliție, au prins in flagrant […] The post „Antrenorul de genii”, prins in flagrant in timp ce viola un copil de 14 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul de genii, Lajos Kristof (39 de ani), a fost prins in flagrant de polițiștii bucureșteni in timp ce viola un copil de 14 ani.... The post Lajos Kristof, „antrenorul de genii”, prins in flagrant in timp ce viola un copil de 14 ani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Kristoff Lajos, cunoscut drept „antrenorul de genii”, a fost prins in flagrant de catre polițiștii Capitalei in timpul savarșirii de viol asupra unui minor. Copilul de 14 ani a fost ademenit cu bani și alte beneficii.

- Politistii de la Secția 7 din București au fost sesizați, miercuri, de catre un barbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 2, in urma unui conflict in trafic, ar fi fost amenințat cu un pistol, de conducatorul altui vehicul, care a intrat, ulterior, […]…

- Potrivit martorilor, conflictul a escaladat rapid, conducatorul celuilalt vehicul scoțand un pistol și amenințandu-l pe cetațean. Dupa incident, suspectul a intrat in curtea Spitalului Fundeni, acolo unde a fost ulterior identificat de autoritați.„Astazi, 3 iulie 2024, politistii Direcției Generale…

- Mai multe locuințe din Sectorul 2 al Capitalei au fost afectate, noaptea trecuta, de un incendiu puternic. Alarma a fost data in jurul orei 3:00. Pompierii din Bucuresti au intervenit, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Sectorul 2, la un grup de locuinte invecinate. Au fost asistate…

- O tanara de 17 ani si un barbat de 24 de ani au fost gasiti morti intr-o camera a unui hotel din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele date, barbatul a ucis-o pe fata, iar apoi s-a sinucis. ”La data de 25 iunie 2024, Politia Capitalei- Sectia 20 Politie a fost sesizata de catre o […] The post Descoperire…

- UPDATE. Ora 10.27. Poliția a gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție din Sectorul 2. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție au gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție de vot din Sectorul 2. Polițiștii au fost sesizați de…