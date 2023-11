Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul lui Bayern Munchen si al nationalei de fotbal a Germaniei, Thomas Muller, a confirmat ca vrea sa continue sa joace dincolo de sezonul actual, la capatul caruia ii va expira contractul. „Cu siguranta vreau sa joc dupa 2024 inca un an. Inca ma bucur cand sunt pe teren, sper ca se vede acest…

- Xabi Alonso (41 de ani) a ajuns odata cu succesul (4-0) contra lui Union Berlin la 31 de puncte din 33 posibile in Bundesliga. Antrenorul lui Leverkusen a egalat astfel performanța de top a lui Bayern Munchen din sezonul 2015-2016, cand spaniolul era jucator la bavarezi! Bayer a pornit ca din tun in…

- Echipa germana Bayer Leverkusen s-a impus duminica, pe teren propriu, scor 4-0, in fata formatiei Union Berlin, in etapa a 11-a din Bundesliga. Leverkusen este din nou lider in Germania, potrivit news.ro.Elevii lui Xabi Alonso au dominat infruntarea cu berlinezii si au castigat cu un 4-0 clar. Alejandro…

- Bayer Leverkusen continua parcursul senzațional din acest sezon. Trupa pregatita de Xabi Alonso (41 de ani) a caștigat in deplasare, 3-2 cu Hoffenheim, un meci plin de goluri spectaculoase. Mai jos, rezumatul video. Dupa 10 etape din acest sezon de Bundesliga, Bayer Leverkusen este prima in clasament.…

- ​Xabi Alonso se afla din octombrie 2022 pe banca celor de la Bayer Leverkusen, iar evoluția echipei l-a facut pe acesta sa fie unul dintre cei mai doriți antrenori la ora actuala. Presa din Germania a dezvaluit ca tehnicianul are o clauza in contract ce ii permite sa plece gratis in 2024 la 3 cluburi…

- Bayern Munchen a remizat sambata seara in deplasare cu RB Leipzig, 2-2, in etapa a 6-a a Bundesligii, cedand pozitia de lider celor de la Bayer Leverkusen.Pe Red Bull Arena, gazdele au condus cu 2-0, prin reusitele lui Lois Openda (20) si Castello Lukeba (26), dar bavarezii au egalat in mitanul secund,…

- Echipa germana Bayern Munchen a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, meciul disputat in etapa a patra a Bundesligii, in compania formatiei Bayer Leverkusen, scrie news.ro.Bavarezii au deschis scorul repede, in minutul 7, prin Harry Kane, aflat la al patrulea sau gol in Bundesliga.…