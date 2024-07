Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Federației Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți in urma careia am aflat programul sezonului regular din Liga 2 Casa Pariurilor, ediția 2024-2025. Programul primei etape – 3 august 2024CSM RESITA – FCU 1948 CRAIOVA FCCSC DUMBRAVITA – METALUL BUZAUCSA STEAUA – CAMPIONII FC ARGESCSM…

- Prin decizia Comitetului Executiv al FRF din 13 iulie 2023 s-a validat formatul competițional al esalonului secund, care va debuta la data de 3 august. Competitia Liga 2 Casa Pariurilor se va disputa in doua faze dupa cum urmeaza: prima faza a competitiei va consta intr-un sezon regular, la care vor…

- Tragerea la sorți a programului Ligii 2 Casa Pariurilor se va desfașura miercuri, 17 iulie 2024, de la ora 14:00, la sediul FRF, in sala Ioan Chirila.Evenimentul va fi transmis in direct pe YouTube FRF TV și pe pagina de Facebook a Federației Romane de Fotbal. Programul de disputare a primei faze a…

- Caștigatoarele din runda finala a barajului vor obține dreptul de a evolua in sezonul 2024-2025 al Ligii 2. Doar la finalul acestui sezon, fiindca Liga 2 trece de la 20 la 22 de participante, invinsele din faza finala a barajului de promovare primesc o noua șansa de accedere in eșalonul superior. Vor…

- La cateva zile dupa finalul sezonului Ligii a II a, antrenorul Chindiei a oferit cateva declarații la postul Metropola Tv. Italianul a vorbit despre situația in care se afla formația dambovițeana și despre nemulțumirile pe care le are la final de campionat. ”A fost o perioada foarte grea, unde s-a lucrat…

- Antrenorul care a adus singurul titlu din istoria echipei de volei CSM Targoviște e din nou campionul Romaniei In finala campionatului, CSO Voluntari a invins cu 3-0 la general pe Volei Alba Blaj, și a caștigat in premiera titlul in Romania Echipa a inceput actualul sezon cu trei infrangeri consecutive,…

- Urban Titu s-a distanțat la trei puncte fața de Roberto Ziduri, principala sa urmaritoare in actuala ediție a Ligii a IV a. Intr-un meci disputat pe terenul celor din Titu, echipa gazda a surclasat ocupanta poziției secunde cu un neverosimil 6-1. Liga a IV a. Etapa a 25 a. Rezultate tehnice Sageata…

- In ultimul meci oficial din campionat, Chindia va juca pe teren propriu cu CSM Slatina, peste doua saptamani. Etapa viitoare Chindia va sta. Liga a II a. Seria B – play-out. Etapa a 5 a. Rezultate tehnice CSA Steaua – CSM Slatina 2-0Viitorul – CS Tunari 1-2Progresul Spartac – Chindia 0-2 1. CSA Steaua…