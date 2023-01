Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi nu crede ca Arabia Saudita a caștigat intamplator cu Argentina la Cupa Mondiala. In primul meci din faza grupelor, saudiții produceau o surpriza colosala, reușind sa invinga naționala lui Messi. Ulterior insa, Argentina a caștigat celelalte meciuri din grupa, in timp ce Arabia Saudita a…

- Laurențiu Reghecampf a facut un anunț categoric despre viitorul sau. Antrenorul roman a lasat de ințeles ca iși dorește sa ramana pe banca lui Neftchi Baku. In ultima vreme s-a discutat intens despre o posibila revenire a lui „Reghe” in Liga 1, la Universitatea Craiova, dar tehnicianul de 47 de ani…

- Mircea Lucescu a avut oferta de a pleca de la Dinamo Kiev. Antrenorul roman a spus ca turcii de la Fenerbahce l-au ofertat sa vina antrenor.Mircea Lucescu a refuzat oferta turcilor si a preferat sa ramana in mijlocul razboiului din Ucraina. Mircea Lucescu nu i-a lasat pe cei de la Dinamo Kiev la greu.…

- Emiliano Martinez a lansat „sageți” catre Kylian Mbappe, inainte de partida Argentina – Franța, din finala Campionatului Mondial 2022. Argentina – Franța va avea loc duminica, de la ora 17:00. Emiliano Martinez, „sageți” catre Kylian Mbappe, inainte de Argentina – Franța Emiliano Martinez a vorbit despre…

- Laurentiu Reghecampf a facut anunt despre viitorul sau si a comentat zvonurile ca va fi demis de la Neftchi. Antrenorul roman a recunoscut ca s-a intalnit cu conducatorii clubului, dar i-a anuntat pe fani ca nu se pune problema sa fie inlocuit. „Reghe” a pierdut ultimele doua meciuri oficiale. A fost…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Jose Mourinho a avut un rol important in cariera lui Karim Benzema. Antrenorul de la AS Roma s-a declarat bucuros de faptul ca starul de la Real Madrid a castigat Balonul de Aur. Karim Benzema a cucerit pentru prima data Balonul de Aur, luni, intr-o gala ce a avut loc la Paris. Atacantul de la […] The…

- N’Golo Kante poate ajunge gratis la Barcelona in vara urmatoare. Mijlocasul de 31 de ani refuza prelungirea contractului cu Chelsea, iar Xavi a pus la cale un plan. Chiar daca sezonul abia a inceput, Xavi este cu gandul la viitor. Vrea sa faca tot posibilul pentru ca N’Golo Kante sa ajunga pe Camp Nou.…