Antrenorul Pep Guardiola, sub contract pana in 2021, a declarat ca este de acord cu o prelungire a intelegerii, insa aceasta depinde de rezultate, potrivit NEWS.ro.

"Totul depinde de rezultat. Sunt foarte multumit aici, vom vedea ce va fi in acest sezon si in urmatorul. Mai am 18 luni de contract, asta inseamna mult in fotbal", a declarat Guardiola.

In varsta de 48 de ani, Guardiola a venit la City in 2016 si are contract pana in 2021.