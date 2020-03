Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (49 de ani) s-a intors in Romania, dupa ce a luat un avion privat din Turcia, din cauza pandemiei de coronavirus care a afectat Europa. Antrenorul celor de la Gaziantep a vorbit despre situația din Romania și din Turcia și le-a cerut oamenilor sa stea in casa, nu sa iasa la plimbare…

- In cel mai probabil scenariu, mai avem cateva zile, poate saptamani pana cand epidemia va lovi puternic și in Romania. Lombardia este cea mai bogata regiune din Italia și una dintre cele mai bogate din Europa, cu un sistem medical care are specialiști pionieri in domeniul ventilației artificiale, procedura…

- Imagini filmate de satelitul Copernicus Sentinel-5P arata cum scade poluarea pe fondul reducerii activitaților umane, din cauza pandemiei de coronavirus. Efectele cele mai vizibile sunt in nordul Italiei. Pe harta apare și Romania.Agenția Spațiala Europeana a publicat un video cu imagini montate pe…

- Cand specialiștii au evaluat venirea din Dubai a șefei de direcție din Ministerul Sanatații de la București și-au dat seama ca n-a avut contacte umane directe riscante. Din declarațiile și din ruta ei, a rezultat ceea ce specialiștii știu deja: e posibil sa se infectat intr-o toaleta, pentru ca coronavirusul…

- Guvernul de la Praga a declarat carantina la nivel național duminica, 15 martie 2020, inainte de miezul nopții. Aceasta masura interzice partial libera circulație a persoanelor in public. Masura este valabila opt zile, din 15 martie de la miezul nopții și pana marți, 24 martie, ora 06.00.Republica Ceha…

- Italia iși inchide complet granițele timp de aproape o luna, dupa ce bilanțul deceselor a urcat dramatic, iar țara a devenit al doilea focar din lume privind epidemia de COVID-19, dupa China. Numarul cazurilor de coronavirus din Italia a depașit 9.000, cu 2.000 mai mult decat cele inregistrate de Coreea…

- Autoritatile din Ucraina au confirmat un prim caz de infectare cu noul coronavirus, a declarat marti pentru Reuters Ihor Kuzin, directorul interimar al Centrului pentru sanatate publica din cadrul Ministerului ucrainean al Sanatatii, citat de Agerpres.Barbatul testat pozitiv cu noul coronavirus calatorise…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…