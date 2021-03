Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana de fotbal Crotone, la care evolueaza atacantul roman Denis Dragus, l-a numit in functia de antrenor pe Serse Cosmi, in locul lui Giovanni Stroppa, care a fost demis din functie luni, a anuntat clubul din Serie A, citat de Reuters. Stroppa (53 an), aflat in functie din 2018,…

- Integralist din nou la Cagliari, Razvan Marin s-a bucurat de o victorie dupa aproape trei luni (2-0 la Crotone) și a primit nota 6 in Gazzetta dello Sport. Șocul schimbarii antrenorului a dat roade la Cagliari. Venirea lui Leonardo Semplici in locul lui Di Francesco a adus primul succes in Serie A dupa…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o noua dubla pentru Juventus Torino, in partida castigata fara probleme de echipa sa, cu scorul de 3-0, in fata "lanternei rosii" Crotone, luni seara, in cadrul etapei a 23-a a campionatului Italiei. Starul lusitan a marcat ambele goluri cu capul, in finalul…

- Juventus a câștigat la scor de neprezentare (3-0) meciul jucat pe propriul teren contra celor de la Crotone. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XXIII din Serie A. Pentru Juventus au marcat Cristiano Ronaldo, în minutele 38 si 45+1, si Weston McKennie '66.Radu Dragușin…

- Vlad Chiricheș (31 de ani) nu face parte din lotul lui Sassuolo pentru meciul cu Crotone, care conteaza pentru etapa 22 din Serie A. Vlad Chiricheș nu joaca nici cu Crotone, dupa ce a absentat și de la precedentele 3 partide ale echipei antrenate de Roberto De Zerbi. ...

- Sassuolo - Parma s-a incheiat 1-1, duminica seara, in Serie A. Vlad Chiricheș a fost integralist la gazde, in timp ce Reinaldo Radu și Valentin Mihaila au fost rezerve neutilizate, relateaza Mediafax. Vlad Chiricheș a fost eroul unei faze controversate chiar in primul minut al partidei, la…

- Inter Milano și Crotone au oferit un show de zile mari in primul meci al zilei din Serie A. Trupa lui Antonio Conte s-a impus cu 6-2, dupa ce in minutul 12 era condusa cu 0-1. De excepție! Așa ar putea fi catalogata cel mai bine intalnirea de pe „Meazza” dintre Inter și Crotone. Opt goluri, ocazii peste…

- Denis Draguș, atacantul de 21 de ani de la Crotone, a dezvaluit la finalul lui 2020 ca el și iubita lui, Vanessa, vor deveni parinți. Cu 7 prezențe in acest sezon in Serie A, Draguș traverseaza o perioada deosebita pe plan personal. Atacantul a anunțat ca el și iubita lui vor avea o fetița. „Ii mulțumesc…