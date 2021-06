Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Adrian Mutu a declarat, miercuri, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial in functia de antrenor principal al nou-promovatei FC U Craiova 1948, ca este constient ca va urma un drum greu, "plin de transpiratie", dar a subliniat ca va da 100% pentru a realiza performante…

- ASU Politehnica a suferit un nou esec in fata Rapidului. De aceasta data in returul play-off-ului Ligii 2. A fost 1-0 pentru gazdele de la Buftea, prin golul marcat de Antonio Sefer in repriza secunda, dar actorul principal a fost arbitrul ilfovean Ionut Coza. La una dintre primele pasiri in careu ale…

- Clubul de fotbal AS Roma spera ca 20.000 de fani vor fi prezenti pe Stadio Olimpico la prezentarea oficiala a lui Jose Mourinho, cel care va antrena echipa din sezonul viitor, scrie La Gazzetta dello Sport, conform agerpres. AS Roma isi doreste o prezentare oficiala in stil mare a lui Mourinho, dupa…

- ASU Politehnica si-a revenit psihic dupa o serie neagra si vrea acum sa lege victoriile in play-off-ul Ligii 2. Banatenii dau piept cu Rapid, ocupanta locului 2, in deplasare, dupa ce giulestenii s-au impus in duelurile programate in acest sezon la Timisoara. Dan Alexa si-a mai recuperat din jucatorii…

- Alb-violetii strang randurile dupa o perioada nefasta in privinta rezultatelor. Maine, Politehnica vrea sa obtina prima victorie in playoff in compania celor de FK Csikszereda, grupare cu care se afla la egalitate de puncte. „E un joc important pentru noi, practic ar cam fi ultima sansa sa ne mai putem…

- ASU Politehnica nu a inceput foarte bine play-off-ul, avand un egal si un esec, ambele in deplasare. Sperantele alb-violetilor la o clasare macar in zona de baraj se leaga si de partidele de acasa. Maine, cu Dan Alexa din nou pe banca, timisorenii spera sa doboare Rapidul, poate cea mai in forma echipa…

- ASU Politehnica a suferit azi primul esec din faza play-off-ului Ligii 2. A fost 0-1 cu U Craiova 1948, dupa un joc cu putine ocazii. Gazdele au ratat un penalty in repriza a doua, dar au si marcat dupa o eroare mare, prin belgianul William Baeten. Alb-violetii au avut totusi sansa de a smulge un […]…

- ASU Politehnica are aproape asigurat locul in play-off, dar inca exista posibilitatea sa rateze, cu un esec, accesul in play-off. Pentru a nu fi la mana altora, alb-violetii trebuie sa obtina un rezultat pozitiv duminica, pe terenul cel putin incomodei Concordia Chiajna. Un minus pentru banateni va…