- Derby-ul etapei se joaca in Gruia. Din 50 de dueluri directe, numai 3 s-au terminat remize albe Campioana și vicecampioana Romaniei se vor afla duminica din nou fața-n fața. De asta data, FCSB e lider, iar CFR e pe doi. "Vom merge la Cluj sa caștigam, pentru ca acum, dupa eliminarea din Europa, titlul…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, ca formatia CFR Cluj are sanse mai mari de a se califica in grupele Ligii Europa decat echipa sa, in ciuda faptului ca ardelenii au pierdut, cu 0-2, cu Dudelange, in Luxemburg, in prima mansa a play-off-ului, scrie news.ro."M-a surprins,…

- În fiecare vara, zona județului Cluj rasuna pe ritmurile festivalurilor de muzica, iar oameni din întreaga țara, chiar și din strainatate, cu bagajele în spate, vin în inima Transilvaniei ca sa petreaca zile întregi. Untold, Electric Castle, Mox sunt doar câteva…

- Raul Rusescu s-a intors la FCSB dupa trei ani și e pus pe fapte mari. Atacantul de 30 de ani a lasat-o pe Osmanlispor și spera sa iși relanseze cariera in Romania și sa intre definitiv in istoria "roș-albaștrilor". Talisman in Derby de Romania pentru steliști, 4 victorii in 4 meciuri și 5 goluri marcate,…

- Derby de Romania, episodul 173, i-a avut in prim plan pe Florin Bratu si Nicolae Dica. Doi fosti atacanti, care se cunosc extrem de bine. Doi jucatori trimisi mai devreme la dusuri in 2008, intr-un Dinamo - FCSB 2-1, in urma unei incaierari generale, si doi dintre tehnicienii...

- Lucian Filip, mijlocașul defensiv al celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Dinamo, de duminica, ora 21:00. Jucatorul roș-albaștrilor a spus ca cel mai periculos dinamovist este mijlocașul Dan Nistor și ca elevii lui Nicolae Dica sunt gata de Derby de Romania. "Și Dinamo are jucatori buni. Primul…

- Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a comentat situația de la rivala FCSB și schimbare de sistem propusa de Nicolae Dica (n.r. de la 4-2-3-1 in 4-3-3). "FCSB are jucatori potriviți pentru acest sistem. Florinel Coman a dat randament la Viitorul in sistem 4-3-3. De aceea a ajuns la Steaua. Și Tanase…