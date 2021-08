Antrenor de fotbal din Bulgaria, ucis de trăsnet în timpul unui meci Antrenorul unei echipe de fotbal din Bulgaria a murit pe teren dupa ce a fost lovit de trasnet, la scurt timp de la inceperea meciului. Potrivit agenției de știri BTA, citata de Sott.net, incidentul mortal a avut loc duminica, in timpul unui joc amical intre echipele din Lessichovo și Chernogorov. Ivan Ranchev, in varsta de 41 de ani, a fost ucis pe loc dupa ce o furtuna puternica a inceput pe neașteptate in timpul meciului care se desfașura la Lesichovo, in apropierea Plovdivului. O ambulanța a fost trimisa imediat la fața locului, insa medicii nu au putut decat sa confirme decesul. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul unei echipe de fotbal din Bulgaria a murit, duminica, pe teren dupa ce a fost lovit de trasnet, la scurt timp de la inceperea meciului amical dintre echipele din Lessichovo si Chernogorov, transmite agentia de stiri BTA.

- Ivan Ranchev, antrenorul echipei de fotbal bulgare Hebar Pazardzhik, a fost ucis pe loc de un fulger, sambata, 29 august, la scurt timp dupa ce arbitrul fluierase inceputul unui meci amical la Lesichovo, informeaza Intellinews.com . Ivan Rancchev, care purta o brațara de fitness la mana, a fost aruncat…

- Vorbim despre antrenorul echipei de fotbal Hebar din Bulgaria, care a fost lovit de fulger la scurt timp dupa ce meciul incepuse. Ivan Ranchev, in varsta de 41 de ani, a fost ucis pe loc, jucatorii declarand ca furtuna puternica a inceput pe neașteptate in timpul meciului care se desfașura la Lesichovo,…

- Un fulger l-a ucis antrenorul echipei de fotbal Hebar din Bulgaria, la scurt timp dupa ce meciul incepuse. Ivan Ranchev, in varsta de 41 de ani, a fost ucis pe loc, jucatorii declarand ca furtuna puternica a inceput pe neașteptate in timpul meciului care se desfașura la Lesichovo, in apropierea Plovdivului.…

- Echipa germana VfL Wolfsburg risca excluderea din Cupa Germaniei, dupa ce a efectuat sase schimbari in cursul meciului castigat cu scorul de 3-1 in fata formatiei de liga a patra Preussen Muenster, informeaza DPA. Wolfsburg a avut nevoie de prelungiri pentru a o invinge pe Muenster, iar antrenorul…

- Inotatorul Caeleb Dressel a cucerit aurul la 100 m fluture. Americanul a obținut sambata a treia sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Caeleb Dressel a stabilit si un nou record mondial, cu timpul de 49 sec 45/100. Dressel (24 ani), dublu campion mondial in aceasta proba, detinea vechea…

- Tirurile care ies din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse formeaza, joi dimineata, cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti – Giurgiu si au de asteptat 140 de minute la controlul de frontiera. “In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar…

- Strazile din centrul Bucureștiului nu vor mai fi pietonale in weekend-ul 12 – 13 iunie. In acest sfarșit de saptamana incepe Campionatul European de Fotbal – UEFA 2020. „Duminica, 13 iunie, are loc la Bucuresti primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal – UEFA 2020. Avand in vedere faptul…