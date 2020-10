Stiri pe aceeasi tema

- Un tenismen american a fugit din Rusia dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Jucatorul a inchiriat un avion privat și a zburat impreuna cu soția și copilul intr-o țara care nu cere dovada anti-Covid, potrivit stiri.tvr.ro.Numarul 49 in lume, Sam Querrey a fost testat pozitiv cu Covid-19…

- Portarul echipei Olympique Lyon, Anthony Lopes, a fost testat pozitiv cu coronavirus la nationala Portugaliei, astfel ca nu va juca in meciul de duminica impotriva Frantei, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR La o luna de la scoaterea din țara Mario Iorgulescu era 'total independent de ajutor extern'…

- Zlatan Ibrahimovic, atacantul suedez al echipei de fotbal AC Milan, este in continuare pozitiv la coronavirus, la cincisprezece zile dupa ce a fost plasat in izolare in urma unui prim test pozitiv, a indicat joi clubul sau, potrivit AFP. Suedezul, care a inceput foarte bine sezonul, are…

- O jucatoare de tenis testata pozitiv la Covid-19 a fost exclusa din calificarile pentru tabloul de simplu feminin al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, au anuntat organizatorii competitiei din capitala Frantei. „Conducerea turneului de la Roland Garros informeaza ca o jucatoare din calificari…

- Kylian Mbappe, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost testat pozitiv la Covid-19 si nu va juca pentru nationala de fotbal a Frantei, campioana mondiala, in meciul de marti cu Croatia, care va avea loc la Saint-Denis, in Liga Natiunilor, a anuntat, luni, echipa Frantei, citata de AFP.…

- Paul Pogba, mijlocasul lui Manchester United, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, miercuri, si nu a fost inclus in lotul Frantei pentru meciurile cu Suedia si Croatia din Liga Natiunilor, informeaza France Football. Absent de mai bune de un an de la nationala cu care a devenit campion mondial in…

- Un jucator al echipei de fotbal Astra Giurgiu a fost testat pozitiv la COVID-19, iar Liga Profesionista de Fotbal a luat decizia de a amana meciul cu Universitatea Craiova din aceasta seara, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, observatorul LPF, Paul Mincu. Acesta a informat deja oficial cele doua…

- Clubul de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat, marti, ca in urma testelor Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 au fost depistati pozitiv inca un jucator si un membru al staff-ului medical. "Inca un jucator dinamovist si un membru al staff-ului medical al echipei au fost confirmati pozitiv la testul…