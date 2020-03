Antrenamente suspendate pentru HCDS. Jucătorii străini pleacă acasă In urma evenimentelor legate de pandemia de coronavirus, Consiliul de administrație al HC Dobrogea Sud a hotarat sistarea activitații echipei de seniori, pentru ca toți jucatorii sa poata pleca acasa. Conducerea clubului le-a recomandat handbaliștilor ca, acolo unde vor merge, sa respecte normele de igiena și siguranța și, pe cat posibil, sa se izoleze la domiciliu. Jucatorii vor fi anunțați de club cand pot reveni ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FR Baschet a anuntat azi ca toate meciurile de baschet au fost suspendate pana la data de 31 martie. O masura de siguranta pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19. SCM Timisoara trebuia sa joace vineri, in returul Grupei Rosii a elitei, la Oradea, dar si duelul „leilor” cu CSM a fost anulat.…

- Consiliul de Administratie al Universitatii de Vest din Timisoara (UVT) a luat miercuri mai multe masuri in contextul semnalelor publice privind raspandirea cazurilor de infectie cu COVID-19.

- Miercuri se discuta in Consiliul de Administratie al Universitatii Nationale de Arte „George Enescu" din Iasi suspendarea cursurilor institutiei de invatamant superior. Sursele Ziarului de Iasi au precizat ca doi studenti ai universitatii au plecat, in ciuda tuturor avertismentelor, in Italia sa participe…

- Demis de la conducerea ALDE Bucuresti dupa ce l-a criticat dur pe Calin Popescu Tariceanu, fostul ministru Andrei Gerea urmeaza sa se alature PNL, au declarat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Alaturi de Gerea, la PNL vor trece si fostul ministru Toma Petcu, dar si alti lideri ALDE.…

- Cei șase medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Bacau care au anunțat ca iși dau demisiile in semn de solidaritate fața de sancțiunea primita de dr. Marian Gherghelescu de la DSP, și-au retras cererile. Conducerea spitalului susține ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cursurile vor fi suspendate pentru trei zile in mai multe scoli si gradinite din Bucuresti, decizia fiind luata de Directia de Sanatate Publica din cauza numarului mare de cazuri de gripa inregistrate, potrivit digi24.ro. DSP a propus suspendarea cursurilor pt 3 zile, la urmatoarele unitati: scoala…

- Campioana olimpica si mondiala en titre, Danemarca, a fost eliminata dupa prima faza a grupelor Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2020, in urma victoriei reusite de Ungaria in fata Islandei, cu 24-18, miercuri, la Malmo (Suedia). Dupa doua rezultate surprinzatoare, 30-31 cu Islanda…

- Petrolul pleaca duminica in Turcia, pentru primul cantonament din Antalya pe care il face in aceasta iarna, iar Costel Enache va avea la dispozitie un lot format din 23 de jucatori, potrivit Mediafax.Jucatorii echipei Petrolul au efectuat, sambata, ultimul antrenament la Ploiesti, inainte…