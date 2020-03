Stiri pe aceeasi tema

- Grupele de copii și juniori ale clubului de fotbal Unirea Dej iși suspenda activitatea pana pe 22 martie. Decizia a fost luata, ieri, de conducerea FC Unirea Dej, aceasta avand la baza masura Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) de a inchide școlile, respectiv decizia Federației…

- ​Federatia Româna de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si asociatiile judetene de fotbal pâna la redeschiderea scolilor, potrivit site-ului FRF.Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta…

- DINAMO // Invitat in aceasta dimineața la GSP Live, Gabriel Raduța (52 de ani), șeful Centrului de Copii și Juniori din „Ștefan cel Mare”, a rememorat un moment amuzant petrecut in 2017. Cu Florin Bratu antrenor, Dinamo U19 a cucerit Liga Elitelor U19 impotriva Viitorului, dupa o finala decisa la penalty-uri.…

- Echipele Under 13 si Under 10 ale Centrului de Copii si Juniori al Academiei Hagi s au deplasat in Bucuresti, pentru cateva meciuri de verificare, pe care le au disputat in baza de la Berceni a formatiei FCSB.FC Viitorul U 13 antrenor Stere Banoti, directori coordonatori Bori Moreno si Mihai Stere a…

- Cristina Neagu le-a transmis șefilor la inceptul negociarilor ca vrea un salariu lunar de 18.000 de euro. CSM București nu a anunțat ce suma va incasa handbalista dupa semnarea noului contract. Cristina Neagu a venit la CSM București in 2017, dupa ce a mai jucat la Rulmentul Brașov, Oltchim…

- • SCM Craiova – SCM Gloria Buzau 23-18 (8-7) Gloria nu se simte deloc bine in deplasare, iar daca mai intalneste si un adversar de calibru, problemele sunt foarte mari, iar deznodamantul este, mai mereu, nefavorabil. Asa s-a intamplat si duminica dupa-amiaza, la Craiova, unde elevele lui Ovidiu Mihaila…

- Mugur Gusatu este noul antrenorul al echipei de juniori sub 17 ani de la Universitatea Craiova. „Gusi“ a preluat postul ramas vacant dupa promovarea lui Dragos Bon in functia de antrenor secund al primei echipe. „Mugur Gusatu si-a inceput activitatea de saptamana trecuta la Under 17. Ne bucuram ca a…

- • SCM Gloria Buzau – CSM Slatina 27-18 (12-12) La doua zile de la confruntarea cu campioana SCM Rm. Valcea, pe care au incheiat-o la egalitate, handbalistele Gloriei au revenit pe parchetul Salii Sporturilor marți seara, pentru partida cu CSM Slatina, programata in etapa a 12-a, penultima a turului.…