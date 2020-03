Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 24-a nu a fost de bun augur pentru cele doua reprezentante ale Timișoarei din eșalonul secund. Ripensia a reușit doar un egal acasa, 1-1 cu Dunarea Calarași și ramane in zona periculoasa a clasamentului, in timp ce Politehnica a pierdut la Chiajna, dupa un meci pe muchie de cuțit. Pe Electrica,…

- Sambata la București a avut loc prima intrunire naționala a reprezentanților din intreaga țara a partidului Alternativa pentru Demnitate Naționala, sub titulatura AGORA – Adunarea Generala a Organizațiilor ADN. Echipele de coordonare de la nivelul fiecarui județ s-au reunit conform statului partidului…

- Echipele de urgența au fost solicitate, printr-un apel la 112 survenit in jurul orei 14.50, pentru a interveni la locul unui accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza in Complexul Studențesc din Timișoara, la intersecția bulevarudlui Eroilor de la Tisa cu Aleea FC Ripensia. Detașamentul 1 Timișoara…

- Miercuri cu meciuri amicale pentru cele doua echipe ce reprezinta Timișoara in a doua liga a fotbalului romanesc. Ambele grupari au intalnit echipe de Liga a III-a, una din Romania, iar alta din Serbia. The post Ripensia face remiza cu Chișineu Criș, Politehnica invinge o echipa din Banatul Sarbesc…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul lucreaza la un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care procedura achizitiilor publice sa fie simplificata, astfel incat, pentru a contesta in instanta un proiect, sa se plateasca o taxa de timbru, "ca garantie" a existentei unor probleme."Sa…

- „Baietii in ghete” s-au impus categoric in fata mai vechiei cunostinte din „Judet”, Pobeda Star Bisnov. ASU Politehnica a castigat cu 5-1 impotriva echipei din Dudestii Vechi, in primul joc de pregatire din noul an. La finalul partidei, antrenoru alb-violetilor, Octavian Benga, a confirmat ca spaniolul…

- „Baietii in ghete” ar putea trece prin schimbari importante la capitolul U19 in aceasta iarna. Absent de la reunire, mijlocasul Calin Popescu a fost rechemat la Sepsi Sf. Gheorghe. In schimb, ASU Politehnica il va pastra pe Liviu Godin, jucator tanar sosit pe Bega dupa despartirea de Gloria Buzau. Popescu…

Tribunalul Alba a anulat doua hotarari ale unui consiliu local din județ prin care se finanteaza mai multe activitați sportive, inclusiv o echipa de fotbal