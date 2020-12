Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la ceremonia gazduita de luxosul Hotel Armani din Dubai, Cristiano Ronaldo a primit cu emotie trofeul oferit de organizatori. "Acest premiu este foarte important pentru mine. A fi nominalizat alaturi de mari fotbalisti este o onoare. Acest lucru ma motiveaza si mai mult. Este uimitor ca multi…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a primit, vineri, prima doza din vaccinul anti-Covid-19, ca parte a programului national de vaccinare implementat de Ministerul Sanatatii, a anuntat agentia de stat SPA. De asemenea, cu vaccinul Pfizer-BioNTech a fost vaccinat si…

- Echipa Juventus Torino va infrunta formatia FC Barcelona pe Camp Nou, marti seara, iar atacantul portughez Cristiano Ronaldo spera sa inscrie cu aceasta ocazie primul sau gol in Liga Campionilor impotriva argentinianului Lionel Messi, scrie presa italiana. Ronaldo a marcat recent al 750-lea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, spun surse informate citate luni de Israeli Public Broadcasting Corporation (Kan in ebraica), s-a deplasat in secret in Arabia Saudita pentru a se intalni cu prințul moștenitor saudit Mohammed ben Salmane. Netanyahu a fost insoțit de șeful agenției israeliene…

- Arabia Saudita a dezmintit luni informatiile provenind din Israel privind o intalnire intre printul mostenitor Mohammed bin Salman si prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, cu prilejul unei "pretinse" vizite secrete in regat alaturi de secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP.…

- Emirul Dubaiului, seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a primit o doza de vaccin experimental impotriva noului coronavirus, a anuțat el intr-un mesaj publicat marti pe Twitter. Șeicul nu a precizat cine este producatorul vaccinului.

- Cristiano Ronaldo (35 de ani), fostul jucator al celor de la Real Madrid, a postat o fotografie pe rețelele sociale, la doar o ora dupa finalul meciului caștigat de madrileni cu Barcelona, scor 3-1. Aflat in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19, Cristiano profita de soare pentru a-și…

- In timpul meciului Franța - Portugalia 0-0 din Liga Națiunilor, Cristiano Ronaldo l-a intrebat pe Kylian Mbappe daca vine la Juventus. Fotbalistul lui Paris Saint-Germain a raspuns direct: „Nu!”, moment in care cele doua superstaruri au inceput sa rada. Ronaldo & Mbappe (via @ESPNFC) pic.twitter. ...