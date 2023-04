Stiri pe aceeasi tema

- Etapele Naționale pentru Olimpiadele de Matematica, Pregatire sportiva teoretica și Protecția mediului trebuiau sa se desfașoare, in aceasta primavara, la Targu Jiu, insa Inspectoratul Școlar al Județului Gorj, in parteneriat cu Ministerul Educației, au relocat toate aceste evenimente in alte 3 județe.…

- O noua veste excelenta pentru Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, dupa ce doi elevi ai aceleiași instituții de invațamant au primit disticții la olimpiada naționala de informatica. De aceasta data, Sonia Maria Munthiu, eleva in clasa a VI-a, a reușit performanța de a caștiga medalia de bronz la…

- O noua veste minunata vine de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, unde elevul Petru Joldeș a obținut medalia de bronz la Olimpiada Naționala de Matematica, desfașurata in Slobozia. Petru este elev in clasa a V-a și s-a remarcat prin performanțele sale excepționale in domeniul matematicii.…

- Astazi veștile care ne fac deosebit de fericiți vin de la Slobozia, de la Olimpiada Naționala de Matematica, unde elevul nostru, Petru Joldeș din clasa a V-a a obținut medalia de bronz!!! Superb rezultat pentru juniorul nostru!Felicitari, Petru! Felicitari, Irina Albu! Felicitari parinților tai, Petru,…

- Elevul gorjean David Sbora a obținut medalia de bronz la Olimpiada Naționala de Informatica de la Targu Mureș. In perioada 1-5 aprilie, municipiul Targu Mures a gazduit Etapa Nationala a Olimpiadei de Informatica, nivel gimnazial. La aceasta competeție de anvergura nationala au fost prezenți 260 de…

- Județul Suceava trimite la Olimpiada Naționala de Matematica din acest an 21 de elevi de gimnaziu și liceu.18 dintre aceștia sunt elevi ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava, doi sunt de la Școala Gimnaziala Nr. 3 Suceava, iar unul provine de la Colegiul Militar „Ștefan ...

