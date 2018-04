Antrenament cu public pentru CSM Scolar Etapa a XVII-a din Divizia A de handbal masculin, Seria B, a insemnat un meci fara probleme pentru CSM Școlar Reșița. Rosso-nerii au primit pe teren propriu replica ultimei clasate, ADEP Satu Mare, formație care in tur reușea sa-i invinga pe handbaliștii reșițeni, ceea ce la acea vreme a fost considerata o surpriza. Lucrurile au stat cu totul altfel duminica seara, in Polivalenta reșițeana, handbaliștii de la CSM Școlar impunandu-se clar, cu 48-21, intr-un meci in care pe teren s-au aflat mulți juniori. „A fost un meci foarte bun, am putut sa acumulam mai multa experiența pentru ceea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

