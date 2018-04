Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Vrancea sunt in alerta dupa aparitia unei suspiciuni de antrax la un cioban care impreuna cu alte doua persoane are in administrare o stana de aproximativ 600 de animale. Barbatul este internat in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Buzau, supsiciunea fiind de antrax cutanat.…

- Imediat dupa ridicarea vizelor, romanii au inceput sa creada in ″visul canadian″, iar multi au cerut direct azil. Suprinsi peste masura, canadienii se gandesc acum ca poate s-au pripit si iau in discutie reintroducerea vizelor. Deocamdată, însă, totul este la nivel de avertisment.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu absența vaccinului antirabic in spitalele din Calafat, Craiova și Slatina. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constituție privind dreptul la ocrotirea sanatații. Sesizarea din oficiu este urmarea informațiilor difuzate…

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…