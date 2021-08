Stiri pe aceeasi tema

- Bahamas va primi pe teritorul sau doar persoane vaccinate anti COVID-19 care au depașit varsta de 12 ani incepand din 3 septembrie 2021, scrie EFE. Decizia va fi insa prelungita pana la 1 noiembrie și va...

- Purtatorul sau de cuvant a explicat ca acesta a fost diagnosticat dupa o testare de rutina și ca a primit un tratament folosit in cazul celor care risca sa dezvolte forme grave ale bolii. Soția guvernatorului a primit rezultat negativ la test. De curand, demnitarul le-a marturisit unor apropiați ca…

- Finlanda va impune noi restrictii sanitare in lupta impotriva propagarii coronavirusului in capitala sa Helsinki, au anuntat joi autoritatile, dupa inregistrarea unei rate record de infectii zilnice in tara, relateaza AFP. Incepand cu 20 august, la Helsinki si in imprejurimi, evenimentele…

- Rata vaccinarii si a imunizarii prin boala a personalului medical din unitatile publice, de 60%, este de aproape 2,5 ori mai mare decat rata nationala a vaccinarii, astfel ca nu se justifica legiferarea obligarii angajatilor din sistemul sanitar la vaccinare sau la testare periodica pe banii lor,…

- Rata vaccinarii si a imunizarii prin boala a personalului medical din unitatile publice, de 60%, este de aproape 2,5 ori mai mare decat rata nationala a vaccinarii, astfel ca nu se justifica legiferarea obligarii angajatilor din sistemul sanitar la vaccinare sau la testare periodica pe banii lor, se…

- Academia franceza de medicina si cea de farmacie au precizat, intr-un comunicat comun, ca obligativitatea vaccinarii impotriva coronavirusului a populatiei incepand de la varsta de 12 ani reprezinta singura optiune realista pentru mentinerea sanatatii. Citește și: Comisia Europeana spune ca…

- Academiile de medicina si de farmacie din Franța sustin ca obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19 a populatiei incepand cu varsta de 12 ani este singura optiune realista pentru a pune capat pandemiei. Cele doua instituții au emis un comunicat de presa comun in care explica importanța vaccinarii…

- Curtea de Apel Cluj a hotarat anularea in parte a Hotararii de Guvern nr.580/2021 in ce privește condiționarea participarii la spectacole, nunți, botezuri, competiții sportive sau alt gen de evenimente de prezentarea de catre participanți a dovezii vaccinarii sau a unui test negativ la Covid-19.…