Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana aceasta la Kiev si Berlin, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, in urma discutiilor neconcludente purtate saptamana trecuta cu Rusia asupra solicitarilor acesteia privind securitatea europeana, relateaza AFP si Reuters,…

- Secretarul de stat Antony Blinken va calatori in Ucraina și Germania in aceasta saptamana, in contextul in care amenințarea rusa la adresa Ucrainei continua. Șeful diplomației americane se va intalni miercuri cu președintele Volodimir Zelenski, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit CNN și ABC News.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza „asistenta defensiva” armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…

- NATO a cerut Rusiei ”sa detensioneze imediat” situatia din jurul Ucrainei si sa respecte suveranitatea si integritatea teritoriala a vecinilor sai, sustine secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, informeaza News.ro. ”Aliatii si-au exprimat in mod extrem de clar si de neechivoc serioasa…

- Situatia tensionata de la frontiera Ucrainei cu Rusia ii preocupa pe toti liderii din flancul estic al NATO, dar si Alianta Nord-Atlantica. Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a organizat consultari cu partenerii din zona si a prezentat propria evaluare a situatiei.

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia „nu are niciun drept de veto” în cazul în care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza Euractiv și Agerpres.„Rusia nu are niciun drept de veto, nu are…

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din Ucraina din anii 1930, in timpul regimului sovietic al lui Iosif Stalin, cunoscuta sub numele de Holodomor. Liderul de la Casa Alba a reafirmat cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova.