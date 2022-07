Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri seara ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in zilele urmatoare, discutia urmand sa se concentreze pe situatia unor cetateni americani aflati in detentie in Rusia. Fii la curent cu…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avut o intrevedere sambata, pe insula indoneziana Bali, cu omologul sau chinez Wang Yi. El a spus ca discutiile au fost „utile, sincere si constructive”, dar a lansat si un avertisment Beijingului in privinta Taiwanului.

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a facut apel direct pentru ca Rusia sa permita reluarea exporturilor de grane din Ucraina. Domnul Blinken a facut declaratiile in cadrul summitului G20 al ministrilor de externe. Rusia este reprezentata la summit, dar ministrul sau de externe, Serghei Lavrov,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a subliniat vineri ca Rusia a auzit un „cor de apeluri al lumii intregi” pentru a pune capat razboiului in Ucraina, ca urmare a participarii ministrului de externe rus Serghei Lavrov la reuniune, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Ceea ce noi am auzit deja…

- Seful diplomatiei ruse a absentat atunci cand omologul sau ucrainean s a adresat online vineri ministrilor de externe ai tarilor din G20 reuniti in Indonezia.Secretarul de stat american Antony Blinken a subliniat vineri ca Rusia a auzit un "cor de apeluri al lumii intregildquo; pentru a pune capat razboiului…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat in Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe diin G20, relateaza The Guardian . Este pentru prima data cand Lavrov se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea Ucrainei. Secretarul…

- Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Ryabkov, citat de agenția Interfax din Rusia afirma, dupa declarația data astazi de președintele american Joe Biden de a desfașura noi forțe militare in Europa, inclusiv in Italia, ca Rusia „nu va lasa lumea fara raspuns”. De asemenea, oficialul precizeaza…

- La doua luni dupa ce China parea dispusa sa ajute Rusia in razboiul sau impotriva Ucrainei, oficialii americani rasufla ușurași: Washingtonul nu a gasit dovezi ca Beijingul ar oferi sprijin militar sau economic regimului lui Putin, scrie Reuters . Mai mulți oficiali le-au declarat jurnaliștilor de…