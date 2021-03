Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, se va deplasa la Bruxelles saptamana viitoare pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO si pentru discutii cu oficialitati ale Uniunii Europene, a anuntat vineri Departamentul de Stat, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat ca China ca este “cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21” pentru SUA si aliatii lor. Blinken a declarat acest lucru in cadrul primului sau mare discurs de politica externa, dupa instalarea in funcția de șef al diplomației sub administrația…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles. Agenda propriu-zisa a reuniunii va include discutii privind relatiile Uniunii Europene cu Rusia, situatia din Hong Kong, elaborarea…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat joi, in cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, in legatura cu ''otravirea'' opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut, de asemenea, eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, a anuntat Departamentul de…