- Secretarul de stat american Antony Blinken se va deplasa saptamana viitoare in China, o vizita ce fusese amanata in februarie in urma incursiunii unui balon chinez in spatiul aerian al SUA, au anuntat vineri responsabili americani, informeaza sambata AFP. CITESTE SI Bataie mare pe spațiu: Producatorul…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Secretarul de Stat american Antony Blinken pledeaza in favoarea revenirii Statelor Unite in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Eductaie, Stiinta si Cultura (UNESCO) - din care au fost retrase de catre Donald Trump la sfarsitul lui 2018 -, cu scopul de a contracara China, relateaza AFP, conform…

- Au loc la Moscova convorbirile oficiale intre presedintii Vladimir Putin si Xi Jinping, liderul chinez aflat in a doua zi a vizitei sale in Rusia, dar si intre delegatiile celor doua tari. Sute de jurnalisti asteapta la iesire o declaratie comuna, dar nu este clar daca va fi doar scrisa sau cei doi…

- Vladimir Putin a declarat ca va discuta planul in 12 puncte al lui Xi Jinping pentru „solutionarea crizei acute din Ucraina”, in timpul unei vizite foarte asteptate la Moscova a presedintelui chinez, transmite News.ro, care citeaza BBC. Suntem intotdeauna deschisi pentru un proces de negociere, a spus…