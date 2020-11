Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului, doi…

- Șansele candidatului democrat la președinție Joe Biden de a ajunge la Casa Alba ar putea depinde de doua grupuri demografice care, potrivit sondajelor, il parasesc parțial pe Donald Trump, dupa ce l-au ajutat in 2016: varstnicii și femeile din suburbii, scriu site-ul de știri american Vox și cel de…

- Soldații americani aflați în serviciul activ îl prefera pe candidatul democrat Joe Biden în timp ce președintele în exercițiu Donald Trump are susținerea veteranilor, relateaza Business Insider.Un sondaj realizat de Military Times în rândul a 1.018 soldați…

- ALEGERI SUA 2020. "Ce a facut? A legitimat Coreea de Nord. A spus despre el ca este un bun prieten, insa (Kim - n.r.) este un golan", a declarat Biden. Donald Trump, care s-a intalnit de trei ori cu liderul nord-coreean, s-a laudat cu relatia "foarte buna" cu Coreea de Nord si ca a indepartat amenintarea…

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru Covid-19, joi, inainte de dezbaterea prezidentiala finala cu democratul Joe Biden, a declarat seful sau de personal, Mark Meadows, transmite Reuters, potrivit news.ro.Trump a fost spitalizat dupa ce a fost diagnosticat cu noul…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat în fata lui Donald Trump în intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP și preluat de Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat in mod oficial nominalizarea Partidului Republican la al doilea mandat, prezentandu-si rivalul, pe democratul Joe Biden, ca pe o amenintare la adresa ”maretiei Americii”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cu mai putin de 70 de zile inaintea alegerilor…