Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua 505-a a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra Kievului pentru a treia noapte la rand, relateaza The Guardian. Explozii s-au auzit in mai multe cartiere din capitala Ucrainei. Cel puțin o persoana a murit și mai multe au fost…

- Cu doar cateva ore inainte ca liderii NATO sa se reuneasca in Lituania pentru un summit crucial care ar putea influenta directia razboiului din Ucraina si viitorul aliantei occidentale, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Kievului, relateaza The Guardian. Sistemele de aparare aeriana ucrainene…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a publicat sambata, 8 iulie, o declarație prin care onoreaza cele "500 de zile de rezistența in Ucraina", dupa ce Rusia și-a lansat invazia pe scara larga anul trecut, pe data de 24 februarie, informeaza CNN."Spiritul poporului ucrainean ramane nesupus, iar…

- Rusia a lansat un apel, prin intermediul Serviciul sau de Informatii Externe (SVR), catre personalul ambasadelor ucrainene din intreaga lume sa dezerteze la Moscova, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Intr-un comunicat de presa, serviciul de spionaj extern al Rusiei a afirmat: "Facem apel la angajații…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca, in opinia sa, Ucraina a pierdut intre 25% și 30% din vehiculele militare furnizate Kievului de țarile occidentale de la inceputul contraofensivei sale și ca pierderile umane ale Ucrainei au fost de 10 ori mai mari decat cele ale Rusiei, potrivit…

- Oficiali de la Kiev au informații potrivit carora Rusia ar pregati un atac pe propriul teritoriu pentru a da vina pe Ucraina și a semana neincredere intre NATO și Kiev, conform Ukrainskaia Pravda.Dupa aruncarea in aer a barajului ucrainean, Rusia se pregatește sa comita un act terorist pe teritoriul…

- In premiera, Ucraina a primit sisteme de aparare radar de fabricație israeliana, care au fost deja instalate la Kiev incepand de luni, potrivit presei israeliene, citata de The Guardian . O organizație lituaniana de voluntari cunoscuta sub numele de Blue/Yellow a livrat saptamana trecuta 16 modele…

- Rusia a intensificat atacurile in Ucraina cu cateva zile inainte de Ziua Victoriei. Potrivit unui oficial ucrainean citat de The Guardian, cel puțin cinci persoane au fost ucise in Kiev. Trei dintre persoanele care au murit in atacurile asupra Kievului provin din districtul Solomianski din vestul capitalei,…