SUA "sunt sigure ca Iran a comis atacul" criminal asupra unui petrolier operat de un miliardar israelian in marea Omanului, a anuntat duminica secretarul de stat Antony Blinken, alaturandu-se Israelului si Regatului Unit, relateaza AFP. "Dupa ce am trecut in revista informatiile la dispozitia noastra, suntem siguri ca Iranul a comis acest atac, care s-a soldat cu doua victime nevinovate, utilizand drone cu explozibili, o arma criminala din ce in ce mai utilizata in regiune", a precizat Blinken intr-un comunicat. Washingtonul "se concerteaza cu guvernele din regiune si dincolo de ea pentru o replica…