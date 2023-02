Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit duminica in Egipt, prima etapa a unui turneu de trei zile in Orientul Mijlociu care are loc intr-un moment de escaladare a violentelor intre israelieni si palestinieni si care are pe agenda de asemenea situatia din Iran si din Ucraina, relateaza…

- Statele Unite analizeaza chestiunea rapoartelor "neconfirmate" potrivit carora Rusia a deschis un dosar penal impotriva unui cetațean american suspectat de spionaj, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Departamentului de Stat, Vedant Patel, reporterilor, informeaza Reuters. Fii la…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, marti, ca sprijinul pe care Washingtonul l-a acordat Kievului a evoluat pe parcursul razboiului, intrucat Statele Unite sunt hotarate sa ofere Ucrainei "ceea ce are nevoie pentru a reusi pe campul de lupta", transmite CNN. Fii la curent…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca talibanii incearca sa le condamne pe femeile din Afganistan "la un viitor intunecat și fara oportunitați" prin interzicerea la universitați, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat ca Statele Unite analizeaza modalitațile prin care pot evita consecințele nedorite ale declararii Rusiei ca fiind stat sponsor al terorismului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va anunta marti, la Bucuresti, un ajutor pentru restabilirea capacitatii de transport a energiei electrice in Ucraina, care se confrunta cu atacuri rusesti ce vizeaza reteaua energetica a tarii, a declarat un oficial de rang inalt al Departamentului de Stat,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va participa in București, pe 28-30 noiembrie, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, potrivit unui anunț publicat de Departamentul de Stat al SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au salutat miercuri acordul convenit intre Serbia si Kosovo si care pune capat unei dispute de aproape doi ani legate de placutele de inmatriculare ale masinilor etnicilor sarbi din nordul Kosovo, se arata intr-un comunicat emis de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al…