Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a cerut joi Indiei sa coopereze cu ancheta privind uciderea unui lider separatist sikh in Columbia Britanica și a declarat ca țara sa nu va face publice probele sale, relateaza Reuters.Trudeau a declarat luni ca Ottawa are acuzații credibile care leaga agenți guvernamentali…

- Canada a acuzat India ca este implicata in asasinarea unui activist sikh pe teritoriul canadian, declanșand o disputa extrem de aprinsa, care a degenerat rapid intr-un razboi diplomatic. Ottawa și New Delhi au expulzat pe rand diplomați de rang inalt, det

- Presedintele SUA, Joe Biden, intentioneaza sa se intalneasca cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, saptamana viitoare, in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU, potrivit CNN , care citeaza oficiali familiarizati cu aceste planuri, transmite Hotnews. Nu este clar daca intalnirea va avea loc…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a opinat miercuri, 13 septembrie, ca epoca post-Razboi Rece s-a incheiat odata cu invazia rusa in Ucraina si a revendicat rolul de leadership al SUA in lume in perioada care urmeaza, dar sa-l exercite cu „modestie” pentru a castiga „increderea” altor tari,…

- Antony Blinken spune ca epoca post-Razboi Rece s-a incheiat odata cu invazia rusa in Ucraina. Secretarul american de stat a revendicat rolul de leadership al SUA in lume in perioada care urmeaza. Pentru a castiga „increderea” altor tari, acest rol trebuie exercitat insa cu „modestie”, consemneaza…

- Autoritațile americane au inapoiat Indiei 105 obiecte de anticariat exportate ilegal din aceasta țara, dintre care cele mai vechi dateaza din secolul al II-lea d.Hr. Anunțul a fost facut marți de ambasadorul republicii sud-asiatice in SUA, Taranjit Singh Sandhu, relateaza Noi.md citind tass.ru.. {{691600}}"105…

- Autoritatile canadiene au inceput sambata sa ancheteze accidentul submersibilului Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului in Atlanticul de Nord cu cinci persoane la bord, noteaza AFP, citat de Agerpres.Biroul pentru siguranta transporturilor din Canada (BST) "a inceput o ancheta de securitate…