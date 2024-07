Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat duminica planuri pentru o revizuire majora a comandamentului militar pe care il au in Japonia pentru a aprofunda coordonarea cu fortele aliatilor sai niponi, in timp ce ambele tari au catalogat China drept "cea mai mare provocare strategica" cu care se confrunta regiunea, relateaza…

- Comisia Europeana a autorizat comercializarea unui tratament „vedeta” pentru bronsita tabagica, produs de Sanofi, acest medicament, Dupixent, fiind recomandat acum pentru sase boli in Uniunea Europeana, a anuntat miercuri grupul farmaceutic, transmite AFP, transmite Agerpres. „Comisia Europeana este…

- Statele lumii au acumulat datorii de 315.000 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat de Institutul de Finante Internationale (IIF), citat de CNBC. Acest val al datoriilor globale reprezinta cea mai mare, cea mai rapida si mai larga crestere a datoriilor de la al Doilea Razboi Mondial, care…

- Luni, dupa ce la Seul, in cadrul unui summit tripartit, China, Japonia și Coreea de Sud au discutat despre programul de inarmare nucleara al Coreei de Nord, Phenianul a anunțat ca intenționeaza sa lanseze un alt satelit de spionaj in zilele urmatoare.

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- Ministerul Comertului din China a demarat duminica o investigatie antidumping privind copolimerul POM, folosit in industria chimica, importat din Uniunea Europeana, Statele Unite, Taiwan si Japonia.