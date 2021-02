Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Sullivan a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite sa actioneze si sa impuna costuri pentru ceea ce face China in Xinjiang, ceea ce…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite sunt 'profund ingrijorate' in legatura cu liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii, aflat in arest la Moscova, si ca sunt luate in considerare actiuni de raspuns la detentia acestuia, informeaza Reuters. Foto: (c) SERGEI…

- Departamentul de Stat al SUA le-a transmis luna acesta companiilor europene care sunt suspectate ca ajuta la construirea gazoductului rus Nord Stream 2 ca risca sancțiuni, Administrația Trump pregatind o ultima runda de masuri punitive contra proiectului, au declarat doua surse pentru Reuters. „Încercam…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni pe criticul Kremlinului Alexei Navalnii ca, daca nu va reveni din Germania pentru a se prezenta marti dimineata la un birou din Moscova, va fi incarcerat daca se va intoarce dupa acest termen, avand in vedere ca executa o pedeapsa de inchisoare…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a anuntat vineri impunerea de noi sanctiuni economice impotriva a patru companii chineze si ruse acuzate ca au sustinut dezvoltarea programului nuclear iranian, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Statele Unite au sanctionat patru companii din China si…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a afirmat joi ca relatiile cu Statele Unite ale Americii se vor imbunatati in mandatul lui Joe Biden, presedintele ales al SUA, dar mai sunt suficiente dezacorduri cu partenerii europeni care sugereaza ca nu totul va fi diferit, relateaza Reuters, potrivit…