- Finlanda nu are in prezent nicio intentie de a adera la NATO, a sustinut vineri ministrul de externe finlandez Pekka Haavisto, in contextul sporirii tensiunilor intre Rusia si Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres, ''Finlanda nu discuta despre aderarea la NATO si nici nu are un asemenea…

- Ucraina si SUA raman unite in incercarea de a dezamorsa disputa cu Moscova prin intermediul diplomatiei si colaboreaza strans pentru a descuraja agresiunea rusa, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba dupa ce a discutat cu omologul sau american, relateaza Reuters. Kuleba a…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avut luni o convorbire telefonica cu ministrii de externe ai ''grupului celor 9 de la Bucuresti'' (B9), a anuntat biroul de presa al Departamentului de Stat american.

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit joi, la Stockholm, cu omologul sau rus Serghei Lavrov pe marginea conferintei anuale a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru a-l avertiza direct cu privire la „consecintele grave” pe care le-ar putea suporta Rusia in cazul…

