- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, este asteptat sa il aleaga pe vechiul sau consilier si veteran al diplomatiei americane Antony Blinken drept secretar de stat in administratia pe care o va conduce dupa 20 ianuarie, potrivit mai multor publicatii americane.

- Joe Biden intentioneaza sa il numeasca pe diplomatul Antony Blinken in functia de secretar de stat al SUA, au indicat duminica mass-media americane, relateaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Monica Pop: 'Este un popor in depresie. De sarbatori, fiecare familie trebuie sa faca așa cum considera…

- Presedintele ales al SUA, Joseph Biden, analizeaza posibilitatea de a o numi pe Janet Yellen, fost presedinte al Rezervei Federale (FED), in functia de secretar al Trezoreriei, afirma surse politice de la Washington ciate de agentia Bloomberg, scriu Mediafax și Hotnews. Janet Yellen a anulat participarea…

- Real Clear Politics, un agregator al rezultatelor publicate de canalele mass-media și al sondajelor prezente pe piața, nu-l mai da pe Joe Biden drept viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. Asta pentru ca Biden nu mai nu mai apare ca fiind caștigator al statului Pennsylvania, deși ramane…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului, doi…

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a fost sambata la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN . Este cea de-a 410-a zi petrecuta de Trump la una dintre proprietațile sale, de la preluarea…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …