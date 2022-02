Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken transmite, intr-un mesaj - in rusa - postat pe Twitter, poporului rus, ca "nu merita" un razboi impotriva "vecinilor" sai ucraineni si-l asigura ca nimeni nu incearca sa-i puna in pericol securitatea, relateaza AFP. Blinken publica acest mesaj atat in rusa,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat ieri seara la telefon cu Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken. Oficialii au vorbit despre situația de securitate complicata din regiune, ca urmare a razboiului din Ucraina, și au exprimat sprijin total pentru integritatea teritoriala a Ucrainei,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se declara „convins” ca presedintele rus Vladimir Putin incearca sa rastoarne guvernul ucrainean, relateaza DPA. Blinken a declarat joi la ABC TV ca planul Rusiei a fost de a pune capitala Kiev in pericol. „Sa ia cu asalt capitala, sa atace alte mari orase”,…

- Ionuț Pucheanu, edilul municipiului Galați a transmis ca este alaturi de vecinii din Ucraina și este pregatit și dispus sa primeasca eventualii refugiați, avand in vedere ca localitate se afla la doar circa 20 de kilometri de granița. Unde ar putea fi cazați refugiații Cetațenii ucraineni care incearca…

- Statele Unite mentin optiunea negocierilor cu Rusia, dar momentul actual nu este „adecvat”, intrucat Moscova pregateste invadarea Ucrainei, a anuntat, marti seara Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, potrivit CNN. „Usa spre diplomatie ramane deschisa cu Rusia”, chiar daca secretarul de Stat,…

- Antony Blinken a declarat joi, in fața Consiliului de Securitate al ONU, ca informațiile pe care SUA le au indica faptul ca fortele rusesti de la frontierele Ucrainei, „inclusiv forte terestre si avioane, se pregatesc sa lanseze un atac impotriva Ucrainei in urmatoarele zile”, noteza CNN."In ultimele…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a anuntat ca va discuta, sambata, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, intr-o noua incercare de a preveni o posibila invazie rusa a Ucrainei, anunța news.ro. "Continuam sa vedem semne foarte ingrijoratoare ale escaladarii Rusiei, inclusiv sosirea de…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat duminica Rusia cu privire la riscul de „confruntare” înainte de începerea discutiilor aflate în mare tensiune la Geneva asupra situatiei din Ucraina, scrie CNN și AFP.„Exista o modalitate de dialog și diplomație…