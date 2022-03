Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat joi ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Presedintele american Joe Biden va purta, vineri, o discutie cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in cadrul careia ii va transmite ca tara sa va fi responsabila pentru orice act care vizeaza sprijinirea Rusiei in agresiunea ei, a transmis, joi, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

- Ambasada Chinei in Statele Unite a exprimat preocupari in legatura cu razboiul din Ucraina si a anuntat ca depune eforturi pentru a evita escaladarea confruntarilor militare, informeaza BBC News si agentia Reuters.

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri ca Statele Unite lucreaza pentru a sprijini tarile din prima linie, intre care Polonia, Republica Moldova, Romania si Slovacia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters.

- O invazie militara rusa in Ucraina, marcata de o campanie masiva de raiduri aeriene si un “atac rapid” asupra Kievului, reprezinta o “posibilitate foarte reala” in urmatoarele zile, a avertizat Casa Alba, consilierul pentru securitate, Jake Sullivan, indemnandu-i americani sa paraseasca Ucraina “in…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, s-a aflat marți in Ucraina, iar miercuri, el a sosit in Germania, la Berlin, unde a discutat cu aliații europeni probleme legate nu doar de situația acestei țari, ci și de securitatea continentului european. Cotidianul britanic The Guardian subliniaza ca,…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken efectueaza marti o vizita in Ucraina, pentru a afisa astfel sustinerea Kievului de catre Statele Unite, pe fondul unor temeri cu privire la o invazie a Rusiei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, relateaza AFP.

- Fostul șef al securitații, mai precis al agenției de informații interne din Kazahstan, a fost reținut sub suspiciunea de inalta tradare, a spus agenția, dupa ce a fost concediat pe fondul protestelor violente. Comitetul de Securitate Naționala, sau KNB, a declarat sambata intr-o declarație ca fostul…