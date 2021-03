Antony Blinken: China e cea mai mare provocare geopolitică a secolului 21 Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat ca China ca este “cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21” pentru SUA si aliatii lor. Blinken a declarat acest lucru in cadrul primului sau mare discurs de politica externa, dupa instalarea in funcția de șef al diplomației sub administrația Biden, in care a pledat pentru “reinnoirea democrației”. “Vom reinnoi democrația, pentru ca este amenințata. Consolidarea democrației noastre este un imperativ al politicii externe. In caz contrar, vom juca direct in mainile adversarilor și concurenților precum Rusia și China, care profita de orice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

