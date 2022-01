Stiri pe aceeasi tema

- Administratia SUA a anuntat miercuri deblocarea unei sume suplimentare de 200 de milioane de dolari drept ajutor acordat Ucrainei pentru aparare, informeaza Agerpres.SUA au anuntat in decembrie acordarea acestei sume de ajutor suplimentar pentru Ucraina, in scop defensiv.„Sustinem suveranitatea si integritatea…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni de la Geneva privind arhitectura de securitate, cateva avertismente occidentale la adresa Rusiei in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei. Aceste semnale au fost ferme in respingerea…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Turcia este pregatita sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in contextul temerilor Kievului privind o interventie militara rusa, informeaza agentia Reuters. „Fie in calitatea de mediator sau prin discutii directe despre probleme, prin…