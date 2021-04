Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat marti ca Ucraina aspira de mult timp sa adere la NATO si sa administratia Biden a discutat despre acest lucru cu partea ucraineana, transmite Reuters preluat de agerpres. ”Suntem sustinatori puternici, suntem alaturi de ei...dat aceasta…

- Germania și Franța au facut un apel la „reținere”, diplomații celor doua țari declarandu-se „preocupați de numarul tot mai mare de incalcari ale acordurilor de incetare a focului” in estul Ucrainei. Germania și Franța, care au rolul de mediatori in tensiunile dintre Rusia și Ucraina, au cerut parților…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat duminica intr-un interviu acordat CNN ca finalizarea gazdoctului Nord Stream 2 depinde, in fond, de constructorii acestuia, in pofida faptului ca Washingtonul i se opune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Intrebat daca SUA pot face ceva pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a avertizat luni, la prima sa interventie in cadrul Conferintei pentru Dezarmare de la Geneva, asupra ''provocarilor si pericolelor'' pe care le implica programele de dezvoltare de armament ale Chinei, tara careia ii cere mai multa transparenta…

- Guvernul ucrainean a interzis orice omologare de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate sau produse in Rusia, potrivit unei decizii publicate miercuri seara, citata joi de France Presse. Ideea dezvoltarii vaccinului Sputnik V in Ucraina, care inca nu are un vaccin, este respinsa de autoritatile pro-occidentale…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat joi, in cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, in legatura cu ''otravirea'' opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut, de asemenea, eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, a anuntat…

