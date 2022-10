Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri ca Beijingul respinge statu quo-ul de lunga durata referitor la Taiwan, reiterand analiza Washingtonului conform careia China intentioneaza sa accelereze calendarul vizand reunificarea sa cu insula, informeaza Agerpres , care preia AFP.…

- Seria de rachete balistice Dongfeng, care se afla in arsenalul Chinei, se numara printre cele mai performante din lume și se compara cu rachetele americane. Global Times a raportat ca, inainte de vizita președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, in luna august, și inainte…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a salutat joi raportul ONU privind presupuse incalcari ale drepturilor omului in regiunea Xinjiang din China, cerand ca Beijingul sa fie tras la raspundere pentru acest „genocid", relateaza AFP.

- Ministrul chinez de Externe Wang Yi a avertizat Statele Unite impotriva luptei cu China, transmite RIA Novosti cu referire la Ministerul de Externe al țarii. Potrivit acestuia, lupta SUA cu peste 1,4 miliarde de chinezi „nu se va termina cu bine”. El a menționat ca președintele Camerei Reprezentanților…

- Adjunctul diplomației SUA a avertizat duminica, in Insulele Solomon, națiunile din Pacific impotriva avansarii regimurilor autocratice, in timp ce China iși extinde influența in aceasta regiune, care este apanajul Washingtonului și al aliaților sai. Secretarul de Stat adjunct Wendy Sherman se afla in…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca ultimele acțiuni ale Chinei in legatura cu Taiwanul se indeparteaza de la o practica de rezolvare a problemelor pe cale pașnica și se indreapta spre una de coerciție și de utilizare a forței. In cadrul unei conferințe de presa la Manila cu omologul…

- Avioane de lupta chineze au zburat marți aproape de așa-numita „linie mediana” care separa stramtoarea Taiwan. Pe langa avioanele de lupta, Beijingul a trimis mai multe nave militare in apropiere de linia de demarcație neoficiala dintre China și Taiwan, o acțiune neobișnuita și considerata „extrem de…