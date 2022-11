Antony Blinken: Armenia și Azerbaidjanul fac ”pași curajoși” spre pace Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat la inceputul unei intalniri cu miniștrii de externe ai Armeniei și ai Azerbaidjanului ca cele doua țari fac „pași curajoși” spre pace, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Armenia și Azerbaidjan s-au acuzat reciproc de incalcarea armistițiului care ar fi trebuit sa duca la oprirea luptelor in regiunea Nagorno-Karabah, anunța Interfax, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat luni ca Statele Unite inca spera sa poata coopera in unele probleme majore cu presedintele chinez, care este pe cale sa obtina un al treilea mandat, desi China lui Xi Jinping este "mai agresiva" in prezent, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se așteapta ca, in cadrul intalnirii cu omologii sai din Armenia și din Azerbaidjan, care are loc la Moscova, sa discute despre implementarea acordurilor trilaterale semnate de președinții celor doua țari in 2020 și 2021 pentru a ințelege cum sa se actioneze…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat luni ca atacurile Rusiei asupra Ucrainei reprezinta o "problema morala profunda", iar comunitatea internationala are responsabilitatea de a arata clar ca actiunile presedintelui rus, Vladimir Putin, sunt inacceptabile. Fii la curent cu…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat, vineri, ca Statele Unite nu au vazut pana in prezent Rusia luand vreo masura care sa sugereze ca are in vedere utilizarea armelor nucleare, scrie Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, Nancy Pelosi, va vizita Armenia in weekend pentru a-și arata sprijinul pentru Erevan, a anuntat, joi, publicatia americana Politico. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in fața parlamentului și a cladirilor guvernamentale ale Armeniei, cerand demisia premierului Republicii, Nikol Pashinyan. Oamenii declara ca Pashinyan "a fost de acord cu toate cerințele Azerbaidjanului", relateaza Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Azerbaidjan, care deține enclava Nahcivan, vrea sa obțina in negocierile cu Armenia un coridor direct, astfel incat sa ajunga mai ușor la teritoriul respectiv. De cealalata parte, premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, susține ca nu e dispus sa cedeze in aceasta chestiune in fața azerilor. Fii…