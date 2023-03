Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Antony Blinken a avut vineri o discutie telefonica cu ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, la o zi dupa ce seful diplomatiei americane a purtat o scurta conversatie cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat joi ca i-a cerut ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, reactivarea de catre Rusia a Noului Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), suspendat de presedintele Vladimir Putin, si

- Tensiunile generate de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina au dominat reuniunea G20 de la Delhi, chiar și dupa ce premierul Indiei a cerut miniștrilor de externe sa-și lase deoparte diviziunile, relateaza BBC . Ministrul indian de externe S. Jaishankar a anuntat joi ca reuniunea G20 a ministrilor…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat ca primit un mesaj din partea Statelor Unite, pe tema Ucrainei, prin intermediul omologului sau egiptean, Sameh Shukri. Secretarul de stat american Antony Blinken a fost in vizita la Cairo inaintea lui Serghei Lavrov.