- Secretarul de stat american Antony Blinken va avea luni discutii in Emiratele Arabe Unite si Arabia Saudita, inainte de a se indrepta spre Israel, dupa ce a avertizat ca razboiul din Gaza s-ar putea extinde in intreaga regiune in lipsa unor eforturi de pace coordonate, in timp ce Israelul a promis ca…

- Coaliția care poate pune punct razboiului - Ministrii de externe din 5 țari din Orientul Mijlociu si din SUA se intalnesc la AmmanMinistrii de externe din Iordania, Egipt, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si Qatar se vor intalni sambata la Amman cu seful diplomatiei americane, Antony Blinken,…

- Consilierul pentru Securitate Naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a avertizat asupra riscului de escaladare a razboiului dintre Israel și Hamas, in timp ce in orașele din Europa și din Marea Britanie mii de persoane au ieșit in strada in sprijinul palestinienilor din Gaza și s-au incaierat cu…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca a avut o intalnire "foarte productiva" la Riad cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, un angajament diplomatic esential in conditiile in care Israelul se pregateste sa lanseze un atac terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, iar…

- Arabia Saudita a suspendat discutiile cu privire la normalizarea relatiilor cu Israelul, pe fondul anuntului privind incursiuni armate in Gaza, informeaza BBC. Decizia a fost luata in aceeasi zi in care secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a intalnit la Riad cu omologul sau saudit,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a cerut sambata Chinei sa-si foloseasca influenta pentru a calma situatia din Orientul Mijlociu, informeaza AFP, conform AGERPRES.Blinken, care se afla in vizita in Arabia Saudita, a avut o ''convorbire telefonica productiva'' cu seful diplomatiei chineze…

- Israelul ar fi de acord cu crearea unor "zone securizate" pentru palestinieni in interiorul Fasiei Gaza, a declarat vineri un inalt responsabil american, care il insoteste pe secretarul de stat Antony Blinken in turneul regional in Orientul Mijlociu, transmite AFP.

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, va vizita Iordania, pe langa Israel, in cursul turneului sau in Orientul Mijlociu programat de miercuri pana vineri, a anuntat marti Departamentul de Stat, noteaza AFP.